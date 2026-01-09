Tras acusación de maltrato a garzón, José Antonio Neme rompe el silencio: «No soy el tipo más simpático…»

Recientemente, José Antonio Neme salió a aclarar una acusación que comenzó a circular en redes. El periodista Pablo Candia aseguró que un garzón de un restaurante en Barrio Lastarria lo habría acusado de maltrato durante una visita reciente al local.

La información se dio a conocer en el programa digital «Quién es uno», que Candia conduce junto a Paula Escobar. En ese espacio, el panelista afirmó que el rostro de Mega habría asistido al lugar acompañado por otro hombre y que su actitud generó un momento incómodo para el personal.

Según relató Candia, un trabajador del restaurante se habría contactado directamente con él para contarle lo ocurrido. «Uno de los trabajadores del local me escribió y me dijo… ‘me vas a creer que vino Neme el domingo, en modo cita, los atendí yo y me trató como las pelotas, fue denigrante, falto de respeto… todo mal’», señaló.

El periodista agregó que el ambiente se habría tensado durante la conversación: “La situación fue muy incómoda para el garzón y para quien lo acompañaba. Fue maltratador”, afirmó.

“José Antonio estaba muy molesto, y quien lo acompañaba estaba con su cara desfigurada… esa cita terminó de mala manera. Comieron rápido y se fueron en poco más de una hora”, cerró.

La versión de José Antonio Neme

Ante estas declaraciones, Neme respondió en conversación con La Cuarta. Allí, cuestionó la base de acusación y reconoció ciertos rasgos de su personalidad. “¿Quieres que yo me haga cargo de alguien que le escribió a Pablo Candia? Lo único que puedo decir es que efectivamente no soy el tipo más simpático de la vida… eso es algo que reconozco… Soy bastante seco, a veces”, afirmó.

“Pedí una bebida; después pedí otra 20 minutos después, me dicen que tampoco hay, entonces les dije en un tono seco: ‘¿podrían darme una alternativa y resolver el tema?’. Eso fue todo”, explicó entre risas.

Para cerrar, el periodista aseguró que dejó propina, pese a la molestia: «Me dio lata, comí, dejé la propina y me fui». Sin embargo, manifestó incomodidad por la difusión del relato, ya que no existen pruebas. Señaló que podría sentirse injuriado.

