Horóscopo chino 2026: Estos son los signos que más suerte tendrán en el amor en el Año del Caballo de Fuego

El 2026 estará marcado por el Año del Caballo de Fuego, una combinación que se repite solo cada 60 años dentro del horóscopo chino.

El fuego se manifiesta con fuerza y potencia el deseo, la atracción y la necesidad de vivir las relaciones de formas más intensa y auténtica.

Según la tradición oriental, esta vibración no impacta a todos por igual. Algunos signos sentirán con mayor claridad este impulso emocional, ya sea para comenzar historias amorosas memorables o para afianzar vínculos que ya estaban en marcha.

Estos son los signos con más suerte en el amor según el horóscopo chino

Tigre

(1950, 1962, 1974, 1986, 1988, 2010, 2012) Durante este ciclo, el Tigre verá su carisma en su punto más alto. El caballo de Fuego refuerza su magnetismo natural y lo posiciona como uno de los signos más atractivos del 2026. Quienes estén solteros podrían vivir un flechazo potente, especialmente en viajes o eventos sociales.

Perro

(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) El perro recibe un empuje clave en el plano emocional. Este año le da coraje para decir lo que siente y tomar decisiones importantes sin postergarlas. El caballo de Fuego favorece las conversaciones honestas y los compromisos serios. Será un periodo propicio para formalizar relaciones, fortalecer la confianza y proyectar a largo plazo.

Mono

(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) Mono y caballo conectan desde una energía inquietante y aventurera. En 2026, el Mono vivirá un año dinámico en el amor, donde su ingenio y humor serán sus mejores aliados para conquistar. Se abren puertas a vínculos más profundos, especialmente con personas que compartan su curiosidad y deseo de experimentar cosas nuevas.

Un nuevo año… pero desde febrero

Un punto importante es que el Año del Caballo de Fuego no arranca el 1 de enero, Según el calendario lunar chino, comienza el martes 17 de febrero de 2026 y se extiende hasta el 5 de febrero de 2027, cuando dará paso al Año de la Cabra de Tierra, según consignó Radio Concierto.

Para Tigre, Perro y Mono, el mensaje es claro: el 2026 trae movimientos, encuentros decisivos y elecciones que pueden marcar un antes y un después en el plano sentimental.

También puedes leer en Radio Corazón: La sensible perdida que enluta a Marcianeke: «No le sonrío más a la vida, me mataron a mi hermano»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google