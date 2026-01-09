Luto en la música chilena, confirman la muerte de icónico cantante: «Uno de los músicos más grandes e incomprendidos»

La música chilena, en particular la escena punk, despide a una de sus figuras más singulares. Álvaro Peña, reconocido como «el primer punk» de Chile, murió a los 82 años. La información fue confirmada por cercanos a través de redes sociales, quienes detallaron que el deceso ocurrió en Alemania.

La noticia fue dada a conocer por el periodista René Cevasco, amigo cercano del artista. “Con el dolor de mi alma debo comunicarles que nuestro Álvaro Peña Rojas falleció anoche en Alemania”, escribió, generando numerosas reacciones.

Cevasco también destacó el valor artístico de Peña y su lugar en la historia cultural del país. A su juicio, Chile pierde a “uno de sus músicos más grandes e incomprendidos de la segunda mitad del siglo XX”, definición que resume lo adelantado de su propuesta.

La historia de Álvaro Peña

Nacido en Valparaíso, Álvaro Peña se vinculó a la música desde muy temprana edad. Recibió clases de piano y más tarde de saxofón, instrumento que marcaría gran parte de su trayectoria.

En su juventud integró bandas como Los Dandy, Los Challengers y Los Bumerang, explorando diversos sonidos.

Al momento del golpe de Estado en Chile, Peña residía en Londres. Tras los acontecimientos, se acogió como refugiado en Inglaterra. Allí se integró a la banda 101ers, donde se relacionó con la escena punk británica.

En 1977 inició su camino como solista con el lanzamiento de su primer LP, titulado «Drinking My Own Sperm». Desde entonces, su obra transitó entre el punk y la experimentación. Su partida deja un vacío profundo en la música chilena y en la memoria de quienes vieron en él un músico disruptivo y adelantado a su época.

