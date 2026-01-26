Tras la lluvia de este fin de semana: ¿Habrá nuevas precipitaciones los próximos días en Santiago?

La lluvia que cayó durante la tarde de este domingo 25 de enero en la Región Metropolitana tomó por sorpresa a muchos. El fenómeno ocurrió en pleno verano, una estación marcada por altas temperaturas y cielos despejados.

Tras este inusual episodio, surgieron dudas sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones durante los próximos días. Frente a ese escenario, el portal especializado Meteored entregó su pronóstico para la semana.

Según el sitio, no se esperan lluvias en Santiago durante los próximos días. No obstante, el panorama cambia en algunos sectores de la región. Meteored indica que la tarde de este lunes podría registrarse agua en Tiltil y San José de Maipo.

En esta última comuna, además, se proyectan nuevas precipitaciones. El martes 27 de enero caerían cerca de 0,3 milímetros, mientras que el domingo 1 de febrero se esperan 3,5 milímetros.

En contraste, Curacaví, Melipilla, Villa Alhué y Paine no registrarían lluvias durante esta semana.

¿Cuál será la temperatura en Santiago para los próximos días?

Respecto al tiempo en la capital, Meteored informó que este lunes 26 de enero la temperatura máxima alcanzará los 27 grados.

Para el martes 27, la máxima subiría a 30 grados, con una mínima de 14. El miércoles será el día más caluroso, con extremos de 34 y 16 grados.

En tanto, el jueves 29 se esperan 31 grados de máxima y 19 de mínima. Finalmente, el viernes las temperaturas oscilarían entre 31 y 16 grados.

