Luego de 8 años alejada de la TV: icónica periodista de TVN reaparece y da el salto a Canal 13

Luego de ocho años fuera de la televisión, una popular comunicadora prepara su regreso a la pantalla chica.

Se trata de Consuelo Saavedra, quien confirmó que volverá a la TV como nuevo rostro del departamento de preensa de Canal 13, marcanso así su debut en una señal privada.

Aunque será su primera experiencia en la televisión abierta privada, Saavedra ya había tenido un acercamiento previo a la estación. En septiembre pasado se integró a su señal radial, donde actualmente conduce dos programas.

Nuevos desafíos para Consuelo Saavedra

En esta nueva etapa, la comunicadora asumirá un rol en los espacios informativos del canal y compartirá pantalla con figuras como Soledad Onetto, Ramón Ulloa, Iván Valenzuela, Mónica Pérez y Álvaro Paci.

Desde la señal explicaron que su llegada responde a una estrategia de fortalecimiento editorial. “El 2026 es un año muy importante para la Dirección de Prensa del 13. Estamos consolidando un trabajo de desarrollo estratégico y en esa línea se enmarca la incorporación de Consuelo“, afirmó Claudio Villavicencio.

En esa misma línea, agregó: “Queremos reforzarnos con periodistas de trayectoria que apuesten por la contextualización de las noticias, que no sólo nos digan lo que está pasando, sino cómo un evento particular nos afecta en lo cotidiano y qué consecuencias tiene“.

La periodista también se refirió a este nuevo desafío profesional. “Estoy contenta, nerviosa, expectante”, señaló en conversación con Publimetro. Además, destacó el peso histórico del equipo que integrará. “Es un departamento de prensa con una trayectoria gigantesca, por lo que es un orgullo y honor sumarme a algo así, a un departamento de prensa con historia, impacto y con golpes que da constantemente”, sostuvo.

Finalmente, Saavedra recalcó que este cambio también tiene una dimensión personal. “Es el tercer canal en el que trabajo, por lo que también es un cambio grande en ese sentido”, explicó.

