Vasco Moulian confesó que le han gustado dos hombres en su vida: «Estábamos en el saco de dormir…»

Una revelación inesperada marcó el nuevo capítulo de Only Friends. Vasco Moulian sorprendió al panel al hablar abiertamente de episodios íntimos de su juventud y reconocer que sintió atracción por dos hombres, pese a que siempre se ha definido como heterosexual.

El momento se dio durante una conversación sobre bisexualidad, tema que surgió a raíz de un antiguo romance de Jordi Castell. En el estudio estaban Daniela Aránguiz, Catalina Pulido y el animador José Antonio Neme.

La confesión más personal de Vasco Moulian

En medio del debate, Moulian tomó la palabra y lanzó una confesión que descolocó a todos. “A mí me han gustado dos hombres. Uno es él mismo y me gustaba Pablo Núñez”, dijo sin rodeos.

El actor profundizó en su relato y reconoció que el miedo fue clave para no avanzar. “He tenido miedo en el momento de estar ahí”, admitió.

José Antonio Neme no dudó en preguntarle directamente si se consideraba bisexual. “Pero, ¿tú eres bisexual?”, consultó el conductor.

La respuesta de Moulian fue tajante. “No, pero me gustaban. Pero no di el paso. Estuve a punto”, aclaró.

Luego relató una situación íntima que vivió con uno de ellos, pero que nunca se concretó. “Un día estábamos en el saco de dormir, no voy a contar cuál de los dos, y me empieza a hacer cariño, y se acuesta conmigo y yo, hu… arrugué”, confesó.

Ante la pregunta de por qué no se atrevió a seguir, el actor solo respondió: “No sé, no sé”.

Tras su testimonio, Daniela Aránguiz intervino y afirmó que ella “no cree en la bisexualidad”, generando un nuevo foco de debate en el estudio.

Las declaraciones de Vasco Moulian no pasaron desapercibidas y rápidamente dieron que hablar en redes sociales, donde muchos valoraron la honestidad con la que abordó un tema que nunca antes había hecho público.

