Daniela Aránguiz impacta a todos en Only Friends con «don especial»: «Esto viene de familia…»

Daniela Aránguiz sorprendió con una confesión inesperada en la reciente edición de Only Friends. En una dinámica conducida por José Antonio Neme, la influencer debió responder una pregunta directa que llamó la atención del panel: ¿es verdad que tiene poderes de bruja?

Lejos de exagerar el tema, la panelista de Sígueme aclaró de entrada su postura. “Creo que bruja es una palabra muy fuerte. Creo que hay gente que nace con dones y en el cristianismo muchas personas dicen que tienen mensajes”, explicó.

Daniela Aránguiz impacta en Only Friends con confesión sobre su «don especial»

En esa misma línea, aseguró sentir que posee una sensibilidad especial. “Siento que sí nací con un don especial. Y esto viene de familia, entonces lo veo como… no sé”, agregó.

Durante la conversación, Aránguiz recordó uno de los episodios más duros de su vida: el secuestro que sufrió en Brasil. Según relató, semanas antes tuvo un sueño premonitorio. “Cuando a mí me secuestraron, yo un mes antes soñé con la cara de la persona, todo lo que me iba a pasar, cómo andaba vestido. Se lo cuento a quien era mi marido en ese tiempo (Valdivia), yo estaba súper asustada”, relató.

“Cuando nos subimos al auto y nos pasó esto, él me mira y me dice, ‘tu sueño’”, recordó. Luego agregó que este tipo de situaciones no son aisladas en su vida. “Hay hartas cosas que yo sueño. Mi mamá siempre me dijo, ‘puedes ver más allá de donde ven tus ojos’, y es verdad”.

Eso sí, la panelista de Sígueme fue enfática en poner límites a las creencias. “Hay cosas en que uno es más sensible, pero no ando congelando calzoncillos”, lanzó entre risas.

Finalmente, reveló que también lee cartas y que este interés tiene raíces familiares. “Leo las cartas, mi abuelo era mazón. Viene de familia, pero siempre lo he tomado como un juego, y eso no significa que no crea en Dios. No ando congelando calzoncillos”, cerró.

