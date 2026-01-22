Tras acusación contra su pololo: Daniela Aránguiz explota en TV y lanza íntima «bomba» contra Sergio Rojas

La polémica entre Sergio Rojas y Daniela Aránguiz pareciera no tener fin. El cruce, que explotó durante este fin de semana, no tiene pinta de terminar y dio un inesperado giro.

Todo comenzó luego de que el conductor de Qué te lo digo revelara un antecedente que apuntaba directamente a Cuco Cerda, actual pareja de Aránguiz.

Según el periodista, Cerda habría tenido una relación con una mujer casada, lo que encendió la molestia del panelista.

El inesperado giro en la polémica entre Daniela Aránguiz y Sergio Rojas

La respuesta no tardó. Durante la jornada de este miércoles, Aránguiz entregó fuertes declaraciones en “Sígueme” donde enfrentó a Sergio Rojas exponiendo otra situación.

“Encuentro dos cosas muy feas de Sergio Rojas. La primera es: ¿Por qué él amenaza si no le gusta y critica las amenazas de las demás personas? Y dos, es muy heavy, y televisivamente hablando, muy fuerte, ver que una persona amenace con algo que él hizo también», partió relatando.

Luego, la panelista fue más allá y aseguró que Rojas habría sido protagonista de una historia similar.

«Sergio Rojas también se metió en un matrimonio, se metió con una persona casada con una mujer y tenía hijos, que era más encima Carabinero. A mí me contaron de muy buena fuente, gente que trabajaba con él en esa época, que él andaba llorando como una Magdalena, porque él le puso un ultimátum al Carabinero. Le dijo ‘yo quiero que tú termines con tu esposa. Elige, tu esposa o yo’. Y él le dijo ‘yo elijo a mi esposa y mi familia’, y lo habría dejado», acusó.

Para cerrar, Daniela Aránguiz defendió públicamente a su pareja y cuestionó la forma en que se ha instalado el tema.

«Ahora, como polola, que el Jose haya estado o no haya estado con mujeres o relaciones antes de haberme conocido a mí, no me interesa. Encuentro muy feo que deje entrever que el José como que estaba saliendo conmigo y con otra niña. Mientras nosotros no hayamos tenido exclusividad, uno puede estar conociendo a varias personas», cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google