Apoyo internacional en plena emergencia: Presidente Boric agradece llegada de 145 brigadistas desde México para enfrentar los incendios

Los incendios forestales que afectan al sur del país han dejado consecuencias devastadoras. La emergencia golpea con fuerza a las regiones de Ñuble y Biobío y ya suma 21 personas fallecidas. El avance del fuego mantiene a comunidades enteras en alerta.

Frente a este escenario, distintas organizaciones activaron campañas solidarias para apoyar a los damnificados.

México envía ayuda especializada a Chile

Además, figuras del espectáculo también han estado activos con la ayuda comunitaria. Entre ellos, Pablo Chill-e con la coordinadora social Shishigang y Bayron Fire con «Todos por Chile».

A la labor local se suma el trabajo de voluntarios de Bomberos, quienes llegaron desde distintos puntos del país para combatir los siniestros. Además, este jueves arribó apoyo internacional. Funcionarios mexicanos aterrizaron en Chile para reforzar el combate del fuego.

El gobierno destacó el hito a través de sus redes sociales. «¡Llegó la ayuda desde México! Gracias a la coordinación entre Cancillería, el Ministerio de Defensa, Conaf y la Fuerza Aérea de Chile, esta mañana aterrizaron en Concepción 145 brigadistas y más de 360 kilos de carga para el combate de incendios desde Guadalajara”, señalaron.

El ejecutivo agregó que “el contingente, compuesto por personal especializado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, se desplegará en los múltiples focos de incendio activos desarrollando diversas tareas”.

El presidente Gabriel Boric también valoró este respaldo. A través de una publicación en redes sociales, agradeció de forma especial a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, por el apoyo entregado en medio de la emergencia.

