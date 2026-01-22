Ex rostro de TV sufre triste pérdida y conmociona en redes sociales: «Gracias por darme la oportunidad de ser tu mamá»

En las últimas horas, una ex chica reality utilizó sus redes sociales para comunicar una lamentable noticia.

Se trata de Fran Undurraga, quien anunció el fallecimiento de su Dominga, su perrita.

En ese contexto es que, a través de un post, le dedicó sentidas palabras.

“Nunca imaginé que una cosita tan pequeñita llenaría tanto de amor mi vida. Me enseñaste lo que es ser madre, y no necesariamente de un hijo parido, sino que de una hijita que me mandó el cielo”, comenzó diciendo la ex participante de «doble tentación».

Según la creadora de contenido, conoció a su mascota hace «casi 15 años», un día domingo, por eso el nombre.

“Te amo mi amor, gracias por darme la oportunidad de ser tu mamá y amarte como una madre ama a sus hijos. Hasta siempre, mi perrita perfecta”, concluyó.

Reacciones al emotivo post de Fran Undurraga

Como era de esperar, el post recibió una gran cantidad de reacciones por parte de sus seguidores y reconocidos personajes del mundo del espectáculo.

“Fran querida, en estos momentos sobran las palabras… Lo siento mucho Sé que fuiste la mejor madre para ella… Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones”, comentó Bruno Zaretti.

Por otro lado, Adriana Barrientos también se sumó: «Amiga no te puedo creer, mi más sentido pésame Fran».

«Ha cruzado el arcoíris; ahora es infinita. Un abrazo, te entiendo perfectamente; yo estoy pasando por lo mismo y no hay día que no llore», «Que pena tan grande cuando se va el regalo más lindo que Dios nos pudo dar», «Es muy triste y sobran las palabras… mucha resignación y guardar los lindos recuerdos», fueron algunos de los comentarios que sus seguidores dejaron en la publicación.

