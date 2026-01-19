Marcelo Lagos entrega duro diagnóstico por incendios en el sur y apunta a causas de la catástrofe: «No estamos jugando…»

La emergencia provocada por los incendios forestales en Ñuble y Biobío marcó la pauta de los programas informativos en la televisión nacional.

Los canales concentraron su cobertura en la tragedia que afecta a la zona centro-sur, donde el fuego ha dejado graves pérdidas humanas y materiales.

En ese contexto, Contigo en la Mañana recibió al geógrafo Marcelo Lagos, quien entregó un análisis de la situación. Hasta ahora, el balance supera las 320 viviendas destruidas y 19 personas fallecidas.

El análisis de Marcelo Lagos tras incendios en el centro-sur del país

Durante la conversación, Lagos apuntó directamente al uso del suelo como uno de los factores clave detrás de los siniestros y del escenario que hoy enfrenta el país. “Estamos presenciando en tiempo real la nueva normalidad, que nos revela que procesos como estos son cada día más recurrentes», afirmó en el Matinal.

“Nadie está pensando en procesos de adaptación que vienen para quedarse. Las temperaturas van a aumentar cada día toda la vida y cada año va a ser más complejo, más cálido, más seco”, continuó.

Además, puso el foco en la planificación territorial y cuestionó el rol de los municipios. Según explicó, las decisiones no siempre responden al bien común. «Hay intereses, porque el instrumento de planificación territorial es aprobado o rechazado por un Concejo Municipal, que son seres humanos como nosotros que tienen intereses políticos, económicos, empresariales y ellos deciden», señaló.

Al final, lanzó una cruda declaración sobre el escenario actual: «Acá no estamos jugando, acá se está muriendo gente. Los incendios forestales están matando a más gente que los terremotos en Chile».

“Tenemos normativa robusta para construir contra los terremotos, pero nos tomó décadas (…) y ante incendios estamos a poto pelado”, cerró, haciendo una comparativa en torno a desastres naturales.

