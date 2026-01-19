Pangal Andrade sufre accidente en medio de grabación de su programa: Fue trasladado al hospital

Pangal Andrade vivió un complicado momento mientras participaba en las grabaciones de la segunda temporada de su programa El Clan. El accidente ocurrió en las cercanías de Coyhaique, en la región de Aysén.

La periodista Cecilia Gutiérrez dio a conocer la información a través de su cuenta de Instagram, donde calificó la situación como un incidente menor. Según explicó, trasladaron al deportista a un centro asistencial para que recibiera atención médica.

Pamgal Andrade sufre accidente en medio de grabación de El Clan

“Pangal tuvo un pequeño accidente en la grabación de su programa en una localidad cerca de Coyhaique y tuvo que ser trasladado al hospital”, escribió la panelista de Primer Plano.

En el recinto médico, el ex chico reality recibió puntos en una de sus piernas. Sin embargo, su estado de salud no generó mayor preocupación. “Le pusieron puntos. Pero está bien, no fue grave”, agregó Gutiérrez.

Siguiendo por esa línea, la periodista compartió una imagen donde se ve a Pangal junto a su hermano, dejando en evidencia una venda en su pierna producto de la lesión.

Es importante recordar que El Clan es un programa donde Pangal Andrade recorre distintos puntos de Chile junto a su familia, combinando paisajes naturales con la práctica de deportes extremos y actividades varias.

