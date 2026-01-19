Debido a incendios: Miembro de agrupación Entremares comunicó sensible pérdida de familiares antes de su show en el Festival del Huaso de Olmué

La noche del domingo 18 de enero, El Festival del Huaso de Olmué vivió uno de sus momentos más emotivos. La agrupación folclórica Entremares fue la encargada de cerrar la 55.ª edición del certamen, pero lo hizo marcada por una profunda tristeza.

Minutos antes de subir al escenario, Aracelli López, baterista del conjunto y oriunda de la región del Biobío, reveló que perdió a dos familiares a causa de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país.

Entremares comunica el sensible fallecimiento de familiares por incendios en la zona centro-sur

En conversación con TVN, la músico expresó su pesar por la situación. «Estamos muy tristes por todo lo que está ocurriendo en la octava región y Ñuble. Lamentablemente, hay pérdidas y personas que ya no están en este plano y nos duele en el alma«, señaló.

Además, añadió un mensaje directo a su familia: “Queremos expresar a través de la distancia todo nuestro sentir a Sara (ahijada de López), quien perdió a su mamá y hermano en el incendio de Lirquén, y estamos muy dolidos y consternados por la tragedia que vivimos a nivel país”.

Pese al duro momento personal, la integrante del conjunto explicó que «Si bien es cierto que hoy lo vamos a dar todo, será un show muy bonito, pero también con mucho dolor y tristeza. Será un espectáculo de mucha fuerza y ánimo, de mucho amor para todas las familias».

Tras compartir la noticia con el público, la agrupación subió al escenario y dedicó su presentación a las personas damnificadas por los incendios forestales.

En medio de la presentación siguieron las palabras de aliento. «Para ti, Sara, a quien perdió a su madre y a su hermano en estos tremendos incendios. Qué triste es comenzar y terminar el festival con esta noticia», indicó Mauro Stuardo, miembro de Entremares.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google