«Todos por Chile» El evento benéfico en apoyo a los damnificados por los incendios del sur: ¿Cuándo será, dónde y qué artistas se presentan?

Tras la tragedia ocurrida por los incendios forestales en el sur, varios artistas del género urbano nacional tomaron cartas en el asunto.

Uno de ellos fue Bayron Fire, quien prepara una jornada marcada por la música, la solidaridad y el compromiso social este viernes 23 de enero.

El evento solidario tendrá como sede el Estadio Los Nogales, en la comuna de Estación Central, y tiene como fin ir en ayuda directa de las familias damnificadas por los incendios que han afectado a la región del Ñuble y Biobío.

«Todos por Chile»: El evento benéfico que reúne a grandes exponentes del género urbano

La actividad reunirá a diversos exponentes del género urbano, quienes se sumaron a esta cruzada solidaria. Entre ellos destacan Lucky Brown, Bayron Fire y Juanka El Problematik.

El cantante Bayron Fire destacó el respaldo recibido por parte del municipio y valoró el trabajo en conjunto para sacar adelante la iniciativa. “El alcalde me acaba de recibir con los brazos abiertos, vamos a hacer algo muy bonito para todos ustedes este día viernes. Esto va para el sur de Chile”, señaló a través de su Instagram.

“Voy a agradecer a los muchachos, la generosidad que han tenido para poder ir a ayudar a la gente que hoy día lo está necesitando con todo ese dolor. Nosotros felices de poder recibirlos», expresaron desde la municipalidad de Estación Central.

El acceso al evento funcionará bajo la modalidad solidaria: el aporte del público será su entrada. La invitación está abierta a toda la comunidad.

Te dejamos el listado de todos los artistas que dirán presente en «Todos por Chile»:

Bayron Fire

Lucky Brown

Juanka El Problematik

Chiko Alfa

Germanini

Jhon Alex

DJ Rocka

Punto 40

Alex Sinatra

Jofre Oficial

Conduce Jaime Prox y Rosinelli

