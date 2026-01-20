Jurassic World: The Experience aterriza en Santiago con imperdibles descuentos: ¿cómo comprar entradas?

¡Las vacaciones ya tienen un panorama estrella en Santiago! Jurassic World: The Experience abrió sus puertas con una propuesta que combina entretención con tecnología de última generación.

La exhibición invita a grandes y chicos a sumergirse en el universo de la exitosa saga cinematográfica, con escenarios inmersivos y dinosaurios de tamaño real que sorprenden desde el primer minuto.

La experiencia recrea el estándar de los principales parques temáticos de Estados Unidos. A lo largo del recorrido, los visitantes se encuentran cara a cara con especies emblemáticas como los velociraptors y el imponente tiranosaurio Rex. Todo esto, gracias a animatrónica avanzada y estaciones interactivas que elevan el nivel de emoción y realismo.

¡Promociones por tiempo limitado para Jurassic World: The Experience!

Pensando en las familias, se lanzaron promociones por tiempo limitado y con cupos acotados. Existen packs especiales como 3×2 y 4×3, además de un 20% de descuento para clientes de Banco Falabella que paguen con tarjetas Mastercard y para afiliados a Caja Los Andes.

En el caso de Banco Falabella, el beneficio aplica para funciones de martes a domingo y considera un stock máximo de 5.000 entradas en venta general. El descuento se activa ingresando como código los primeros seis dígitos de la tarjeta, con un tope de cuatro tickets por cliente.

Para afiliados a Caja Los Andes, el 20% de descuento está disponible hasta agotar 4.500 entradas y se valida ingresando el RUT al momento de la compra. También existe un límite de cuatro entradas por persona.

Es importante destacar que la venta oficial se realiza a través de Puntoticket. El tiempo corre y los dinosaurios ya están listos para recibir a grandes y chicos. ¡No te quedes sin tu ticket y disfruta de esta gran experiencia!

