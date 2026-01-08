Tiktoker reveló curiosas prácticas en baños de reconocido mall capitalino: Los peculiares comentarios llamaron la atención de los cibernautas

Una curiosa situación muy fuera de lo común se tomó Tiktok y rápidamente se volvió viral.

El registro expuso una práctica poco conocida para muchos y que ocurre en espacios públicos.

El video fue publicado por el tiktoker Pablo Nomah. En él, el joven mostró el interior de un baño del mall Cenco Costanera, ex Costanera Center. En las imágenes se aprecian varios agujeros en los muros de los cubículos, lo que llamó de inmediato la atención de los usuarios.

«Tuve que taparlos todos con confort», comentó en el registro, visiblemente confundido y sin comprender por qué estaban ahí.

La explicación de sus seguidores en la red social

En los comentarios se barajaron diversas teorías y bromas sin sentido. No obstante, un usuario entregó la información que sería la correcta en este caso: «Eso se llama cruising».

Según consignó 24 Horas, el término se refiere a la búsqueda de encuentros sexuales en lugares públicos. También se asocia al voyeurismo, es decir, observar actos sexuales.

Pese a la polémica, algunos usuarios defendieron la práctica, considerándola «una nueva forma de encontrar pareja». Incluso asegurando que han conocido a sus actuales parejas de esta manera.

«A quién se le ocurre cagar en el costanera», «me recuerda a esa escena de scary movie en el baño» y «¿se robaron los porta confort?», fueron algunos de los comentarios.

