El complejo momento que vivió equipo de Mega en la frontera entre Colombia y Venezuela: «Pueden ser del Tren de Aragua»

Durante una transmisión en vivo de Meganoticias, Constanza Santa María dio a conocer una delicada situación que enfrentó junto a su equipo en la frontera entre Colombia y Venezuela.

El episodio ocurrió especificamente en la ciudad de Cúcuta, mientras realizaba labores periodísticas en terreno.

Equipo de Meganoticias es amedrentado en Cúcuta

La comunicadora aprovechó del conatacto en directo para relatar lo ocurrido a su compañero Juan Manuel Astorga, visiblemente preocupada por lo vivido horas antes.

«Juan Manuel, para terminar te cuento una experiencia que vivimos hoy día con nuestro equipo, con nuestro productor, aquí en Cúcuta», señaló al iniciar su relato.

Luego, entregó detalles del contexto en el que se encontraban trabajando. «Estabamos haciendo un despacho para el Alerta, nos cambiamos de puente, ya no estábamos en el Simón Bolívar, sino en el puente Francisco de Paula Santander, que es el que une Cúcuta con Ureña», explicó.

Según relató, la situación se puso tensa cuando un sujeto comenzó a acercarse desde el lado venezolano. «Estábamos en el límite del puente, entre Colombia y Venezuela, y mientras estábamos en el despacho se nos empieza a acercar, desde el lado venezolano, un hombre con la cara tapada, haciéndonos todas las señas, gritándonos que nos alejáramos del borde y de Venezuela, de una manera bastante agresiva», afirmó.

Ante el tenor generado, el equipo optó por retirarse del lugar. Posteriormente, Santa María explicó que el comportamiento del individuo no sería un hecho aislado.

«Nos estaba amedrentando, nos tuvimos que alejar, y después preguntando nos decían que lo que está pasando es que la Guardia Nacional Bolivariana envía a estas personas que generalmente pueden ser del Tren de Aragua o ex guerilla, a quienes les pueden pagar algo para que vayan a amedrentar a la gente, a la prensa, para que no ingresáramos y nos alejáramos de Venezuela», relató.

Finalmente, la periodista advirtió que existen antecedentes similares y expresó su preocupación por otros casos. «Hay más casos así. Sabemos de un periodista mexicano del cual no hay información», concluyó

🔴 Durante la jornada de este miércoles 7 de enero, el equipo de Meganoticias fue amedrentado en Cúcuta. pic.twitter.com/UG36P2UL5G — Meganoticias (@meganoticiascl) January 8, 2026

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google