El regreso de Fiebre de Baile a la televisión le ha significado un éxito tremendo a Chilevisión. La señal televisiva ya tiene anunciado el final de la temporada con un evento único en el Movistar Arena, para el próximo 4 de febrero.

Además, en su franja horaria el programa de baile ha arrasado con el rating, manteniéndose en el primer lugar a lo largo de toda su transmisión.

Pero esto no sería todo, ya que, según circula el rumor por redes sociales, estarían preparando todo para lanzar una segunda temporada próximamente.

Revelan los famosos que estarían confirmados para la segunda temporada de Fiebre de Baile

Según señaló el portal Infama en su perfil de Instagram, hay famosos del espectáculo que ya tendrían negociaciones avanzadas con Chilevisión, ante la segunda temporada de Fiebre de Baile.

A través de sus historias de Instagram, señalaron que incluso hay algunos que ya estarían ensayando, de cara al comienzo de la nueva etapa del programa.

Por el momento, acorde al portal citado, los confirmados, que ya estarían ensayando, serían Mariela Sotomayor, Disley Ramos, Gala Caldirola, Luis Mateucci y Junior Playboy.

Por otro lado, afirmaron que estarían convenciendo a Mauricio Isla, jugador que quedó libre de Colo Colo, y que estaría en negociaciones con el programa.

Además, esto marcaría su reencuentro televisivo con Gala Caldirola, una de las parejas más mediáticas de los últimos años en la farándula nacional.

