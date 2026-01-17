«No tiene mucho sentido, la verdad»: Hugo Valencia criticó a rostros del espectáculo y sus publicaciones sobre Andrés Caniulef

La muerte de Andrés Caniulef sacudió al mundo del espectáculo hace exactamente una semana. El comunicador falleció a sus 48 años, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su domicilio.

Han sido muchos los rostros del espectáculo nacional los que se han despedido públicamente del periodista, a través de redes sociales. Por otro lado, Hugo Valencia se mantuvo crítico y aseguró que esta práctica «no tiene mucho sentido«.

Hugo Valencia criticó a rostros del espectáculo y sus publicaciones sobre Andrés Caniulef

Hugo Valencia conversó en exclusiva con Página 7, donde se refirió a la muerte de Andrés Caniulef: «Yo creo que, al igual que muchos chilenos, me impactó. Me enteré el día viernes a partir de unos chats que tenemos los periodistas, todos tratando de confirmar la noticia y, una vez ya confirmado, es impactante. Yo creo que todavía no lo procesamos muchos«.

Eso sí, el comunicador aseguró que no era muy cercano actualmente a Caniulef: «Si bien yo trabajé 4 años con Andrés, los 4 años que yo inicié mi carrera, el último tiempo poco y nada sabía de él«.

«Por lo mismo es que no me he manifestado públicamente, a excepción de cuando lo tratamos en Zona de Estrellas, sobre su muerte, porque no me parece correcto«, agregó.

Además, en esa misma línea, Hugo Valencia fue crítico con quienes utilizaron sus redes para despedir a Caniulef: «Subir una fotografía a Instagram, escribir un mensaje a Instagram no tiene mucho sentido, la verdad, más que solo expresar algo para el resto y no para la persona que partió«.

«Dudo que la familia de Andrés esté leyendo ese tipo de comentario o que le haga algún sentido«, explicó.

Por último, Hugo Valencia lanzó el último dardo: «Me imagino que todas esas personas le habrán dicho a Andrés en vida lo que le escribieron a través de sus redes sociales. Y si no, bueno, quedará, ¿cierto? en su cabeza el que no lo hayan hecho».

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google