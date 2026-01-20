  • EN VIVO

«Solo el pueblo ayuda al pueblo» el show solidario en apoyo a los damnificados por los incendios que reúne a las estrellas del género urbano

El evento tiene como objetivo recaudar fondos que serán directamente para apoyar a quienes han visto sus hogares y fuentes de sustento dañados por los incendios.

20 Ene, 2026. 11:02 hrs
Evento A Beneficio, Coordinadora Social Shishigang
La Coordinadora Social Shishigang anunció la realización de un nuevo evento solidario en apoyo a las familias afectadas por los incendios forestales que golpean a la región del Biobío.

La iniciativa busca reunir ayuda y reforzar el trabajo frente a una de las emergencias más complejas que ha vivido la zona en el último tiempo.

Bajo el lema «Solo el pueblo ayuda al pueblo», la organización convocó a la comunidad a participar de esta jornada solidaria que se llevará a cabo en la Discoteca Calafate, espacio que abrirá sus puertas para recibir a personas de todas las edades.

El evento tiene como objetivo recaudar fondos que serán directamente para apoyar a quienes han visto sus hogares y fuentes de sustento dañados por el fuego.

Entradas y artistas que se presentarán en el show solidario de la Coordinadora Social Shishigang

Las entradas tendrán un valor de $5.000 y se podrán adquirir tanto en la puerta del recinto como a través del sistema MyTickets. Desde la coordinadora recalcaron que se trata de una actividad familiar y de carácter comunitario, pensada como un espacio seguro.

En este contexto, la organización informó que estará prohibido el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, y que se realizará una revisión al ingreso para resguardar el bienestar de todas y todos los asistentes.

Estos son los artistas confirmados hasta ahora:

  • Pablo Chill-e
  • Lucky Brown
  • Ithan NY
  • Julianno Sosa
  • Santi Valencia
  • Klim
  • Nickla 12
  • Audigier
  • Pablito Pesadilla
  • Benjita Alkapone
  • Dj Jonax
  • Dj Faedior
  • Dj Plox
  • Dj Nemj

 

