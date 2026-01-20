«Solo el pueblo ayuda al pueblo» el show solidario en apoyo a los damnificados por los incendios que reúne a las estrellas del género urbano

La Coordinadora Social Shishigang anunció la realización de un nuevo evento solidario en apoyo a las familias afectadas por los incendios forestales que golpean a la región del Biobío.
La iniciativa busca reunir ayuda y reforzar el trabajo frente a una de las emergencias más complejas que ha vivido la zona en el último tiempo.
Bajo el lema «Solo el pueblo ayuda al pueblo», la organización convocó a la comunidad a participar de esta jornada solidaria que se llevará a cabo en la Discoteca Calafate, espacio que abrirá sus puertas para recibir a personas de todas las edades.
El evento tiene como objetivo recaudar fondos que serán directamente para apoyar a quienes han visto sus hogares y fuentes de sustento dañados por el fuego.
Entradas y artistas que se presentarán en el show solidario de la Coordinadora Social Shishigang
Las entradas tendrán un valor de $5.000 y se podrán adquirir tanto en la puerta del recinto como a través del sistema MyTickets. Desde la coordinadora recalcaron que se trata de una actividad familiar y de carácter comunitario, pensada como un espacio seguro.
En este contexto, la organización informó que estará prohibido el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, y que se realizará una revisión al ingreso para resguardar el bienestar de todas y todos los asistentes.
Estos son los artistas confirmados hasta ahora:
- Pablo Chill-e
- Lucky Brown
- Ithan NY
- Julianno Sosa
- Santi Valencia
- Klim
- Nickla 12
- Audigier
- Pablito Pesadilla
- Benjita Alkapone
- Dj Jonax
- Dj Faedior
- Dj Plox
- Dj Nemj
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Coordinadora Social Shishigang (@coordinadorasocialshishigangof)
También puedes leer en Radio Corazón: Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.