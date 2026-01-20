Popular influencer nacional impacta con su confesión: “Quiero cambiar mi género; quiero ser trans. Pero no voy a cambiar mi personalidad»

En las últimas horas, un popular personaje de redes sociales impactó a sus seguidores con una revelación ligada a su futuro.

Fue en una reciente entrevista en el canal de YouTube Iván Martínez TV donde el creador de contenido lanzó una inesperada confesión y dio a conocer que tiene planes de operarse.

Se trata de Wason King, quien se «pegó» en redes sociales junto a «Carlitos Run». La personalidad de internet ha participado activamente en la sección «Influencers callejeros» del empresario.

Fue en el reciente video donde reveló que quiere dar un vuelco en su vida antes de cumplir 33 años.

“¿Qué quiero hacer yo ahora? Siempre redes sociales y ojalá en la tele. Ahora se viene una transformación: yo me quiero operar, antes de los 33 ya tendría que tener modificaciones», comenzó diciendo.

«¿Operar qué?, ¿qué te quieres hacer?», fue consultado. “Quiero cambiar mi género; quiero ser trans, transgénero. Pero no voy a cambiar mi personalidad. Quiero ser ‘normal’, como soy yo; no me voy a poner más ‘Aaay’ como mujer, sino tal como soy, pero me voy a ver más femenino, yo creo», relató.

“Siempre he sido así, siempre he querido cambiar. Siempre he querido tatuarme al cien por ciento, reinventándome. Lo más probable es que ahora se venga esto y propuestas nuevas este 2026”, cerró el creador de contenido.

Las reacciones a las declaraciones de Wason King

Fueron varias las interacciones en el video, que ya cuenta con más de 12.000 reproducciones y con más de 200 comentarios.

«Lo peor es que en su mente se cree todo lo que habla», «Es esquizofrénico», «Está pitiao», «Salud mental en Chile» y «Me da mucha risa ..pero también pena. Ojalá sea todo lo de su personaje. De ser real todo podría ser hasta peligroso», fueron solo algunos de los comentarios en el registro.

