Gepe y Los Vásquez estrenaron «Cosa Buena» en Radio Corazón y contaron el origen de su esperada colaboración

Durante la mañana de este lunes, Gepe y Los Vásquez llegaron hasta el estudio de Radio Corazón para participar en La Mañana de la Corazón y conversaron de todo con nuestra querida Sita Evelyn.

En un ambiente distendido y cargado de humor, los músicos presentaron oficialmente «Cosa Buena», su nueva colaboración musical que ya se encuentra disponible en plataformas digitales y cuyo videoclip se estrenó recientemente.

Los Vásquez y Gepe presentan «Cosa Buena» en Radio Corazón

La visita marcó además un hito para Gepe, quien debutó en La Número Uno de Chile. «Para mí todo esto es nuevo», comentó entre risas mientras celebraba la buena recepción del público tras su reciente presentación en el Festival del Huaso de Olmué.

El cantante destacó que fue una experiencia «10 de 10», donde, pese a la planificación, la energía terminó siendo intensa y muy emotiva.

Por su parte, Ítalo y Enzo Vásquez contaron que «Cosa Buena» es el resultado de un proceso largo y paciente. La idea nació hace cerca de tres o cuatro años, cuando decidieron reunirse temprano en el estudio, sin una maqueta previa ni una estructura definida.

“Llegamos con una hoja en blanco”, explicaron. A partir de ahí, la canción fue creciendo de manera orgánica, con ideas que se retomaban y ajustaban con el paso del tiempo.

Gepe agregó que el tema no fue pensado originalmente como cumbia, pero el ritmo apareció de forma natural durante la maduración del proyecto. «Nos fuimos pinponeando ideas», relató, destacando la confianza y la fe que los tres tuvieron desde el inicio.

El encuentro también dejó espacio para reflexionar sobre la situación que vive en el sur del país debido a los incendios forestales. Los artistas enviaron un mensaje de apoyo a los afectados y reafirmaron su disposición de colaborar desde la música, entendiendo su rol como una forma de acompañar en momentos difíciles.

