Querida pareja del espectáculo nacional confirmó el fin de su relación a través de redes sociales: «Hemos decidido tomar caminos separados»

En la jornada de ayer, Cecilia Gutiérrez remecía al espectáculo chileno al asegurar que una pareja de la televisión se había separado.

Se trataba de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela. “Ellos se separaron hace un par de semanas, pero están súper en buena onda. Acá no hubo una separación traumática, no hubo terceras personas», fueron las palabras de la periodista a través de su podcast Bombastic.

El comunicado de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

En ese contexto es que la ex pareja decidió romper el silencio a través de sus redes sociales, donde postearon un comunicado confirmando el quiebre amoroso.

«Hola, queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras«, comenzaron diciendo.

Además, agregaron que «hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja. Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto».

«Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros», continuaron.

Para cerrar, agradecieron las muestras de cariño y realizaron una petición.

«Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias», concluyeron.

Surgen nuevos detalles sobre su separación

Según consignó Glamorama, los dos se encuentran viviendo en domicilios distantes. Sin embargo, fue un quiebre en buenos términos, y decidieron que todo fuera consensuado y sin hacerse daño.

El medio antes mencionado también señaló que uno de los principales motivos tiene que ver con la diferencia de metas y la no intención de Valenzuela de ser padre nuevamente.

También puedes leer en Radio Corazón: Cecilia Gutiérrez remece al revelar separación de querida pareja de la televisión chilena: «Dejó de usar su argolla»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google