Feriados Chile 2026: Conoce los próximos días libres y todos los de este año

Estamos a 1 de enero y a mucha gente le gusta organizarse con tiempo, por lo que te dejamos el listado feriados en Chile durante este 2026.

01 Ene, 2026. 14:02 hrs
Finalmente, llegó el 2026 y muchos trabajadores y estudiantes tienen dudas con respecto a cuáles son los primeros feriados del año. 

Vale señalar que el mes de diciembre se desarrollaron distintos feriados. Instancia, en las que muchas personas aprovecharon de descansar o celebrar antes de que terminara el 2025.

Los primeros feriados del 2026 en Chile

Para todos los que están ansiosos, a continuación te contamos cuáles son los próximos feriados en Chile y todos los que se desarrollarán durante el año para organizarse con tiempo.

Después de hoy, jueves 1 de enero, habrá que esperar unos meses para el próximo día libre, el que se desarrollará el 3 de abril, que es viernes Santos. Además, al día siguiente, 4 de abril, es Sábado Santo. 

Luego de estos dos feriados viene el 1 de mayo. Fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador y que es irrenunciable.

Posteriormente, vienen diversos feriados. Te los dejamos todos a continuación:

  • Jueves 21 de mayo: Feriado por el Día de las Glorias Navales.
  • Domingo 21 de junio:Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.
  • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.
  • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
  • Viernes 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gobierno (es feriado irrenunciable).
  • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (es feriado irrenunciable).
  • Lunes 12 de octubre: Es el Encuentro de Dos Mundos.
  • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (es feriado irrenunciable).

Vale señalar que hay algunos feriados que se aplican en solamente algunos sectores del país. Revísalos a continuación:

  • Domingo 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica. Este rige unicaente en la Región de Arica y Parinacota.
  • Jueves 20 de agosto: Feriado por la conmemoración el nacimiento del Prócer de la Independencia, en las comunas de Chillán y Chillán Viejo.

