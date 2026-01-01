Feriados Chile 2026: Conoce los próximos días libres y todos los de este año

Finalmente, llegó el 2026 y muchos trabajadores y estudiantes tienen dudas con respecto a cuáles son los primeros feriados del año.

Vale señalar que el mes de diciembre se desarrollaron distintos feriados. Instancia, en las que muchas personas aprovecharon de descansar o celebrar antes de que terminara el 2025.

Los primeros feriados del 2026 en Chile

Para todos los que están ansiosos, a continuación te contamos cuáles son los próximos feriados en Chile y todos los que se desarrollarán durante el año para organizarse con tiempo.

Después de hoy, jueves 1 de enero, habrá que esperar unos meses para el próximo día libre, el que se desarrollará el 3 de abril, que es viernes Santos. Además, al día siguiente, 4 de abril, es Sábado Santo.

Luego de estos dos feriados viene el 1 de mayo. Fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador y que es irrenunciable.

Posteriormente, vienen diversos feriados. Te los dejamos todos a continuación:

Jueves 21 de mayo: Feriado por el Día de las Glorias Navales.

Domingo 21 de junio:Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gobierno (es feriado irrenunciable).

Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (es feriado irrenunciable).

Lunes 12 de octubre: Es el Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (es feriado irrenunciable).

Vale señalar que hay algunos feriados que se aplican en solamente algunos sectores del país. Revísalos a continuación:

Domingo 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica. Este rige unicaente en la Región de Arica y Parinacota.

Jueves 20 de agosto: Feriado por la conmemoración el nacimiento del Prócer de la Independencia, en las comunas de Chillán y Chillán Viejo.

