«Viene desde arriba que no me inviten»: Importante rostro de la Gala del Festival de Viña confirmó que no estará este año

Con la llegada del 2026, se acerca uno de los eventos más esperados del verano en Chile, el Festival de Viña del Mar. Pero antes del certamen, hay una previa igual de importante, donde se lucen los rostros del espectáculo, la Gala de Viña.

A solo semanas de la alfombra roja más importante de Chile, comienza la expectación por los trajes de los famosos, los que seguramente ya llevan un tiempo de trabajo. Y uno de los rostros que más se destaca por su vestimenta en el evento aseguró que no estará en la Gala de Viña este 2026.

Importante rostro de la Gala del Festival de Viña confirmó que no estará este año

Hablamos del socialité más famoso de Chile, e ícono de la Gala de Viña, Di Mondo. Al parecer, este año no nos podrá sorprender con sus excéntricos looks.

En entrevista con LUN, el socialité señaló que, por problemas con Mega, canal organizador, no podrá estar en el evento: «Nunca pensé que me iban a invitar porque hay cosas graves que sucedieron. Probablemente viene desde arriba que no me inviten; los que deciden son Carlos Heller y Pato Hernández«.

Cabe recordar que Di Mondo fue uno de los confirmados para El Internado, reality de Mega. Sin embargo, nunca llegó a Perú, donde se estaba grabando el programa. Esto, ya que denunció malas prácticas de parte del canal, que le ofreció una visa de turista, en vez de una de trabajo.

Respecto a su rol en la Gala del Festival de Viña, Di Mondo señaló: «Ya se cumplieron diez años desde que fui a la gala por primera vez (debutó en 2014); he ido a todas, salvo los años en que no hubo. Es lamentable la situación, pero son ellos los que han sido irresponsables e incumplido cosas ilegales. No es mi responsabilidad«.

Consultado por la posibilidad de que lo inviten a última hora, Di Mondo señaló: «Dependería de las condiciones y los tiempos«.

«No me van a invitar dos días antes«, cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google