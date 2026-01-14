Preocupación por presunta desaparición de famosa influencer chilena: No saben de ella desde Año Nuevo

Durante los últimos días, la inquietud se instaló con fuerza a través de redes sociales tras conocerse la presunta desaparición de una conocida influencer nacional.

Se trata de Valentina Gutiérrez, más conocida como «Vale Gut», quien alcanzó notoriedad por la creación de contenido sexual.

La alerta surgió luego de que personas de un círculo cercano señalaran públicamente que no han podido comunicarse con ella desde hace varios días. La situación fue consignada por Radio ADN, quienes recogieron los mensajes publicados en redes sociales por los cercanos a la influencer.

¿Qué está pasando con la influencer Vale Gut?

Uno de sus amigos aseguró que el último contacto ocurrió durante las celebraciones de Año Nuevo. A través de una publición, explicó: «Mucha gente me está preguntando sobre la Vale y la verdad, no sé absolutamente nada de ella desde hace aproximadamente dos semanas».

El mismo cercano compartió una captura de pantalla donde evidencia intentos fallidos de comunicación por WhatsApp. En la imagen, se observa que los mensajes enviados no fueron recibidos. Junto a eso, hizo un llamado a entregar cualquier antecedente. «No le llegó (el mensaje). Si alguien sabe algo, no dude en decirme».

La situación generó un amplio debate en Instagram, donde diversas cuentas replicaron la información. En uno de los posteos de la cuenta tiofarandulavip, varios usuarios comentaron teoríasy mensajes de apoyo. «Para el año nuevo subió unas historias con un tipo dando a entender que dejaría todo por él», «El 2 de enero andaba en audiencia», «Debe estar vacilando déjenla piola siempre pasa lo mismo cuando se quiere desaparecer» y «Ojalá esté bien», fueron algunas de las reacciones.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que confirme o descarte la desaparición de Valentina Gutiérrez.

