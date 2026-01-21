Caos total en popular programa de TV chileno: despiden a casi todo el panel antes de salir al aire

Recientemente, se confirmó una reestructuración total en Noche de Suerte. Claudia Schmidt, Valentina Saini y Alejandro Rodríguez dejaron de ser parte del espacio, en medio de un cambio clave en su administración.

Según informó el portal Infama, el programa dejará de estar a cargo de la productora de Joaquín «Zim» Decker y pasará directamente a manos de TV+. Este traspaso habría traído condiciones claras desde el canal.

De acuerdo al periodista, una de ellas fue eliminar al panel. «Esto conllevaría condiciones y una de ellas era eliminar a todo el panel y Zim habría accedido sin problema a esta condición», aseguró. La decisión se habría tomado porque la señal no estaba conforme con los contenidos que se emitían en el espacio.

El martes por la noche, Noche de Suerte salió al aire solo con «Zim» y «Cuco» Cerda, confirmando en pantalla el cambio. Horas después, Valentina Saini se despidió del programa a través de sus redes sociales.

La reestructuración también habría afectado al director del espacio farandulero. Según el mismo portal, los desvinculados acusaron una supuesta «deslealtad del conductor».

Valentina Saini rompe el silencio tras ser desvinculada de «Noche de Suerte»

Por otro lado, Vale Saini entregó su versión a FMDOS y explicó cómo se enteraron de la decisión. «Nos avisaron antes de salir del programa», relató. Si bien aseguró tomarse la salida con calma, reconoció incomodidad por la forma. «Me lo tomo súper bien la verdad, porque estaba muy cansada, pero también me quedo con una sensación rara de poca transparencia», agregó.

Finalmente, expresó sus dudas sobre el proceso. «No estoy segura, pero fue muy raro que de la nada nos sacaran a los tres».

