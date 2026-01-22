Premios Óscar 2026: Revisa acá la lista completa de nominados

Durante este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer oficialmente a los nominados a los Premios Óscar 2026. El anuncio marca el inicio de la recta final hacia la gala que reconoce a lo mejor del cine estrenado durante 2025.
La ceremonia se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en el tradicional Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California. Por segundo año consecutivo, el encargado de conducir el evento será el comediante Conan O’Brien.
En esta edición, la premiación contará con 24 categorías. Además, se suma por primera vez el reconocimiento a Mejor Casting, una novedad que busca destacar el trabajo detrás de la selección de actores y actrices.
A continuación, revisa algunas de las principales nominaciones a los Premios Oscar 2026:
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor Banda Sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Mejor Película Internacional
The Secret Agent (Brasil)
- It Was Just an Accident (Francia)
- Sentimental Value (Noruega)
- Sirat (España)
- The Voice of Hind Rajab (Túnez)
Mejor película Animada
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
