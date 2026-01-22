Premios Óscar 2026: Revisa acá la lista completa de nominados

Durante este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer oficialmente a los nominados a los Premios Óscar 2026. El anuncio marca el inicio de la recta final hacia la gala que reconoce a lo mejor del cine estrenado durante 2025.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en el tradicional Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California. Por segundo año consecutivo, el encargado de conducir el evento será el comediante Conan O’Brien.

En esta edición, la premiación contará con 24 categorías. Además, se suma por primera vez el reconocimiento a Mejor Casting, una novedad que busca destacar el trabajo detrás de la selección de actores y actrices.

A continuación, revisa algunas de las principales nominaciones a los Premios Oscar 2026:

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor Banda Sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor Película Internacional

The Secret Agent (Brasil)

It Was Just an Accident (Francia)

Sentimental Value (Noruega)

Sirat (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor película Animada

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

