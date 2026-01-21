Naya Fácil vuelve a sorprender: La nueva donación que coordinó con Bomberos y que sacó aplausos en redes sociales

Los incendios forestales que golpean a las regiones de Biobío y Ñuble han dejado un duro balance: más de 6.000 personas damnificadas y al menos 20 fallecidos, según cifras oficiales.

Por lo mismo, es que diversas figuras del espectáculo se han movilizado con el fin de ayudar a los damnificados y las comunidades que se han visto afectadas.

Una de ellas es la influencer Naya Fácil, quien decidió involucrarse en terreno.

La nueva donación de Naya Fácil

En las últimas horas, la creadora de contenidos llegó hasta la localidad de Lirquén para entregar baños químicos, que serán distribuidos en diversos sectores afectados.

La coordinación se realizó junto a Bomberos de Chile, con el fin de cubrir necesidades urgentes de las familias damnificadas.

Es importante mencionar que la creadora de contenido ha estado bastante activa, realizando millonarias donaciones con la ayuda de sus «facilines».

Mediante un despacho en el matinal Contigo en la Mañana de CHV, explicó las razones de su gran ayuda. “Vengo de abajo también y creo que eso es importante. Soy una persona que en su momento tampoco tuvo nada; vengo desde la pobreza», señaló.

Siguiendo por esa línea, destacó la importancia de no ser indiferente ante este tipo de tragedias. «Son situaciones distintas, pero no puedo hacer como que este tipo de cosas no pasan en Chile. Sé que también acá tengo a parte de mis seguidores y necesito poner mi granito de arena; yo sé que ustedes se van a levantar, son personas fuertes», agregó.

Esta acción se suma a otras ayudas gestionadas previamente. Días antes, logró reunir cerca de 5.000 botellas de agua, además de bebidas, toallas húmedas y alimento para perros y gatos.

Esta no es la primera vez que la influencer participa activamente en iniciativas solidarias. En el año 2024 también logró recaudar fondos para los afectados por los incendios de Valparaíso.

