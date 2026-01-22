Fuerte accidente en la TV: Participante terminó en urgencias tras caer desde las alturas y quebrarse el brazo

En la reciente edición de «El Internado», una participante sufrió una grave lesión en medio de una actividad, motivo por el que tuvo que ser rápidamente trasladada a un centro asistencial.

La mujer en cuestión es Paloma Fiuza, quien cayó desde la altura mientras tenía un zapallo entre sus brazos.

La competencia consistía en trasladar zapallos hacia una plataforma. El fin era liberar el carro, subirse y poder trasladarse con él.

Preocupación por accidente de Paloma Fiuza en reality de Mega

En ese sentido, Pops no se percató de la existencia de un agujero en el suelo, lo que provocó su caída y un impacto del zapallo en su cabeza.

Luego de sufrir el accidente, la bailarina gritó: «Me rompí el brazo», generando la preocupación de sus compañeros y un rápido actuar de la producción.

Etienne Bobenrieth, actor y compañero de equipo, comenzó a pedir auxilio.

Siguiendo por esa línea, la ex Mekano, notablemente afectada, no paraba de pedir algún medicamento para calmar el dolor.

«Necesito algo para el dolor», se quejaba; mientras tanto, de producción trataban de ayudarla sin provocarle más molestias.

«Vi cómo ella se lo tomó y me dice: ‘Me lo quebré», explicó Etienne Bobenrieth. Blu Dumay agregó que el impacto fue tanto que no pude ayudarla.

En ese contexto, el actor solicitó acompañar a Pops debido a la gravedad del accidente. No obstante, desde la producción del reality le dieron una respuesta negativa. Esto para respetar el encierro.

