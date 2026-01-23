La Ciudad Nunca Duerme… y el Movistar Arena tampoco: Young Cister y una experiencia inédita

Durante la noche de este jueves, Young Cister realizó un nuevo Movistar Arena. Sin embargo, no fue como cualquier otro; el artista convirtió su show en una película, con diversos actos que contaban una historia a lo largo de la noche.

La experiencia fue inédita, un escenario 360 inmersivo, con autos, una bencinera y el «supermarket», todo con su respectiva marca: «Xulo».

El primer acto comenzó con un misterioso chat. Amanda, la protagonista, junto a Esteban (Young Cister) se reencuentran, y a lo largo de la noche pasan por una historia envuelta en la lujuria, las drogas y el desamor.

Seis actos, un escenario 360 inmersivo y una performance única

Las primeras canciones fueron de perreo y clásicos «más antiguos», lo que rápidamente encendió al público. Sumado a ello, una pantalla gigante que se veía desde todos los sectores del recinto daba la impresión de estar dentro de un videoclip. Siempre acompañado de bailarines que elevaban su performance.

Luego, entró al «Supermarket», moviéndose por el escenario. En el tercer acto, titulado «Sexxxmusic», Cister cantó desde el “estacionamiento”, compartiendo muchos momentos de tensión sexual con Amanda.

El tercer acto fue un llamado al «Desacato», el «Supermarket» no era solo una decoración, era un local totalmente equipado que por dentro se transformó en una fiesta total.

¿Invitados? No podían faltar. Entre ellos, FaceBrooklyn y Bryartz. Ya con la oscuridad total y pensando que era el fin del acto, apareció Polimá Westcoast para cantar «Samurai». El Movistar se vino abajo».

El cuarto acto, llamado «Exceso = Errores» mostraba la negatividad de la noche, cuando se envuelve entre los excesos y las adicciones.

Cámaras distorsionadas y una infidelidad por parte de Young Cister. Dando paso así al siguiente acto.

El penúltimo acto trató sobre el arrepentimiento del cantante. «Vuelve porfa, Amanda», fue la frase de inicio.

Al escenario se unió el brasileño CJota y su compañero de los 4F Kidd Voodoo, que se robó todas las miradas. En esta ocasión, interpretaron «Hasta la Luna», logrando uno de los puntos más álgidos del concierto.

Para cerrar, Cister pidió los flash de los celulares, y con la llegada de la madrugada llegó el último acto, «Adiós». «Algo de ti» y «Ay Dime», fueron la tónica, el supermarket cerrando y Amanda destrozada luego de la noche, que fue un carrusel de emociones.

