Fernando Larraín revela detalles inéditos sobre el salvavidas que realizó en la rutina de Javiera Contador

Durante la segunda noche del Festival de Viña 2024, el Monstruo cobró a su primera y única víctima. Esta fue la comediante Javiera Contador, quien a pesar de todos sus intentos por salvar la jornada no lo logro. No solo eso, la chiquilla debió irse sin ninguno de los galardones del certamen.

Sin embargo, debemos recordar que como última parte del acto, antes de dejar el escenario, la humorista subió al elenco de Casado con Hijos. Con esto nos referimos a quienes son Fernando Larraín, Dayana Amigo y Fernando Godoy.

De hecho, fue el intérprete de Tito quien, en una conversación con Like Podcast, reveló detalles inéditos de aquella difícil jornada.

El salvavidas de Javiera Contador en el Festival de Viña 2024

No se debe olvidar que, apenas salió la comediante al escenario, el público de la Quinta Vergara comenzó a pifiarla. Ello fue lo que más le jugó en contra a la chiquilla, quien pese a todos sus intentos no lograba rescatar su rutina.

«Fue una situación difícil», rememoró el actor. Sin embargo, y según consignó La Cuarta, destacó que pese a todo jamás dudó de enfrentarse al Monstruo junto a su colega.

«Yo le dije a la Javiera, si la gente está pifiando yo no voy a salir, pero se lo largué de broma», indicó.

Posteriormente, cuando se le cuestionó si se cuestionó salir ante la Quinta Vergara, Fernando Larraín confesó que «no dude en salir al escenario. No había cómo».

Fernando Larraín se refiere a la rutina de Javiera Contador

«La Javiera no tenía los elementos, hablaba muy rápido y no se entendían los chistes» detalló, recordando lo difícil que fue aquella noche para su amiga en el Festival de Viña 2024.

Sin embargo, aclaró que «a mí me hubiera pasado igual, por algo yo no hago stand up».

«Yo cuando salí trataba de mirar a otro lado, tratando de no mirar a los ojos a la gente», afirmó el actor. En el mismo contexto, explicó que ello se debía a que si no hacía eso, «el miedo me come y me da pánico, una experiencia única».

«Imagínate lo que fue para mis hijos ver que su papá sale y que lo van a hacer trizas», finalizó.