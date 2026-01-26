Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita volvió a ganarse el cariño del público con un gesto solidario que emocionó en medio de la tragedia por los incendios forestales en la Región del Bío Bío. Esta vez, el artista urbano tuvo un especial gesto con Martín, el niño de 10 años que se transformó en un verdadero héroe durante el megaincendio de Lirquén, en la comuna de Penco.

La historia del menor se dio a conocer en el programa solidario Unidos x Ñuble y Biobío, donde se reveló un detalle que conmovió a la audiencia. Al evacuar junto a su madre y sus hermanitas mellizas, Martín llevaba una mochila con su PlayStation, la que terminó perdiendo mientras ayudaba a salvar a su familia.

Según se relató en el espacio, fue el propio niño quien alentó a su madre a seguir escapando del fuego. Gracias a eso, ambos sobrevivieron, aunque resultaron con quemaduras. Las mellizas, en tanto, lograron salir ilesas tras ser entregadas a voluntarios de Bomberos. Actualmente, madre e hijo continúan internados en el Hospital Regional de Concepción, recuperándose de sus lesiones.

Los regalos de Pailita a niño que rescató a su familia de megaincendio

Tras conocerse el caso, muchas personas comenzaron a preguntar cómo podían ayudar a Martín. La inquietud llegó incluso a Pancho Saavedra, uno de los animadores del especial solidario de Anatel. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó de la mano del propio Pailita, según consignó La Cuarta.

Un voluntario de Bomberos, quien participó en el rescate de una de las mellizas, reveló el gesto del cantante. “Hoy día, viendo las redes sociales, me encuentro con la grata sorpresa de que Pailita le fue a dejar una PlayStation al hospital y también una pelota de fútbol, además de algunos juegos”, contó.

El rescatista también recordó el impacto emocional que vivió el menor durante la emergencia. “Martín pasó por una situación súper compleja. Imagínense lo que es para un niño de 10 años vivir algo así. Él estaba preocupado por su Play, porque la llevaba en la mochila”, explicó.

Incluso relató un momento clave del rescate. “Yo les pedí algo para taparle la cabeza a la guagua que llevaba y Martín sacó ropa de su mochila. Después supe que ahí dentro estaba la PlayStation, pero en ese momento no se veía nada por el fuego y el humo”, agregó.

