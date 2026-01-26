Conmoción en el mundo de las redes sociales: hallan muerta a popular influencer de 26 años en su departamento

El mundo digital está de luto tras confirmarse la muerte de una reconocida influencer de 26 años que contaba con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales.

Se trata de Lula Lahfah, de nacionalidad indonesia. La policía encontró sin vida a la joven creadora de contenido al interior de un departamento ubicado en el exclusivo barrio de Dharmawangsa. Esto en el sur de Yakarta. El hallazgo ocurrió durante la noche del 23 de enero, según informó People.

Muere famosa influencer a sus 26 años

Tras el hallazgo, personal policial inició de inmediato las diligencias correspondientes. Así lo confirmó el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.

El uniformado señaló que: “Actualmente, los oficiales de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Sur de Yakarta todavía están procesando la escena del crimen para investigar el incidente y están coordinando con la familia”, según consignó CNN Indonesia.

Lahfah sumaba más de tres millones de seguidores entre Instagram y TikTok, plataformas donde compartía contenido enfocado en belleza, estilo de vida y rutinas personales.

Además, en las semanas previas a su fallecimiento, la influencer enfrentaba problemas de salud y, según trascendió, pasó la celebración de Año Nuevo internada en un hospital.

Sus últimas publicaciones en redes sociales datan del 21 de enero. Cuando subió registros tanto en Instagram como en TikTok, sin anticipar el trágico desenlace que hoy conmociona a sus seguidores.

