Influencer argentino probó plato chileno y su inesperada reacción es viral en redes: «Tiene pinta de vómito…»

La semana pasada, un popular influencer argentinó visitó Chile tras ser invitado a la inaguración de un nuevo club de Tenis de Mesa ubicado en el sur de Chile.

Se trata de Tomás Cabrera, creador de contenido especializado en el deporte, que no perdió tiempo durante su estadia en Chile.

Primero, probó el clásico pastel de choclo. Sin embargo, sus seguidores le exigieron probar un plato marino.

Argentino probó plato típico chileno y esta fue su reacción

“Me pasó que mucha gente me dijo: ‘Flaco, estás en Puerto Montt, qué hacés yendo a comprar pastel de choclo. Vos tenés que ir a comer pescado, marisco, algo de eso’”, comentó.

Tomó nota y llegó hasta el Restaurant La Nave, ubicado en calle Ancud. Antes incluso de revisar el menú, lanzó una primera impresión: «pinta de que se come bien».

Al ver las opciones, no dudó. Eligió chupe de centolla, plato que tenía un valor de $12.000. El resultado lo sorprendió de inmediato.

“Amigos, está a otro nivel esto (…) es riquísimo. Tiene el gusto exacto que pensé de algo con centolla. Esto es lo más rico que probé hasta ahora en Chile”, asaeguró en el video.

Luego, reforzó su opinión notoriamente satisfecho: “Es una delicia y no lo hago para caer bien. Me chupa un huevo (…) no estoy exagerando”.

Sin embargo, la apariencia inicial de la preparación no fue de su gusto: «Tiene pinta de vómito», comentó entre risas. Luego, se retractó con humor: «Es el vómito más rico que comí en mi vida».

La evaluación final fue contundente: nota 9.5 de 10 y aprobación total, comentó en sus redes sociales.

