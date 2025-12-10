Pailita es el nuevo confirmado para Surfestival Pichilemu 2026: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

Cada vez queda menos para disfrutar del esperado Surfestival, evento que este verano tendrá dos paradas: el 31 de enero en La Serena/Coquimbo y el 14 de febrero en Pichilemu.

En las últimas horas, se confirmó una noticia que entusiasmó a los fanáticos. Pailita se sumará al cartel de la fecha en la llamada capital del surf, donde repasará éxitos como «Ultra Solo», «Me arrepentí», «Va y Viene» y varios más. El artista urbano llega en un gran momento, consolidado en la escena nacional e internacional.

Las entradas para ambas jornadas ya están disponibles a través de Puntoticket.

¿Quiénes se presentarán en la nueva versión de Surfestival?

La edición en Coquimbo/La Serena tendrá como gran atractivo la presentación de The Wailers, histórica banda jamaicana que celebra los 40 años del icónico álbum Legend. Será una oportunidad especial para escuchar en vivo los clásicos que interpretaron junto a Bob Marley. A ellos se suman Magic!, Los Tetas, Katteyes, Drefquila, Akriila, Amigo de Artistas, Consequence of Energy, Dave Polo y D´ContraCacho.

Por su parte, el Surfestival Pichilemu reunirá a una amplia cartelera encabezada por Cultura Profética, los legendarios Israel Vibration, Los Tetas, Bahiano, Katteyes, Harry Nach, Akriila, Quique Neira, además de Consequence Of Energy, Dave Polo, The Alive, Spiral Vortex, Seamoon, Aura Bae, El Shaaki, Santa Cochiguagua, Tao’A (Rapa Nui), Casa Calma, Zentinela, Runakam, Dal Mar y Alfonsina.

Cabe recordar que el Surfestival nació en 2006, cuando un grupo de amigos quiso difundir la cultura del surf y la identidad local mediante exposiciones fotográficas, microdocumentales y charlas en el Centro Cultural Parque Ross.

Hoy, su misión sigue intacta: unir música, arte y estilo de vida surfer en un encuentro que no solo convoca a artistas destacados, sino que también impulsa el cuidado del medioambiente.

