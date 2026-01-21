Famosa figura del espectáculo confesó el complejo momento que vivió con su esposo: «Casi se murió el fin de semana»

Un momento de alto impacto marcó recientemente a una popular figura del espectáculo.

Se trata de Rosario Bravo, quien reveló que su marido, Carlos Caorsi, enfrentó un complejo estado de salud luego de sufrir un infarto al pulmón durante el fin de semana.

El testimonio surgió mientras la locutora de RadioActiva valoraba públicamente la ayuda que ha entregado Naya Fácil a las zonas afectadas por los incendios forestales.

En ese contexto, respondió a quienes le preguntaban por qué ella no se encontraba colaborando presencialmente en el sur del país.

«Señora, yo ayudó callada, sin cámara, y mi marido casi se me murió el fin de semana», lanzó.

Luego, la creadora de contenido explicó que la emergencia médica la tomó por sorpresa y la mantuvo completamente enfocada en la salud de su esposo.

«Yo no había cachado bien lo del incendio porque Carlos estaba hospitalizado en la UTI con un infarto al pulmón. Lo pillé ahogado ahí en la casa, me lo traje rápido a la clínica”, explicó.

«Dije ‘concha, esta cuestión es grave’. Lo llevé a la clínica, hospitalizado con un infarto al pulmón, el pulmón lleno de coágulos. Así que caché medio tarde la cuestión, pero uno tiene que usar sus plataformas y ayudar como puede”, detalló.

Pese al complicado momento personal, la comunicadora volvió a destacar el trabajo de distintas figuras públicas que se activaron rápidamente tras la tragedia.

“Aplausos para los influencers que partieron para allá y los ‘Vamo a Calmarno’ que también se activaron súper rápido», refiriéndose a sus colegas, quienes junto a RadioActiva iniciaron una campaña solidaria en ayuda a los afectados por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.

