Naya Fácil impacta a todos al revelar su nueva lujosa adquisición: Fue una suma estratosférica que desembolsó al contado

En las últimas horas, Naya Fácil sorprendió a todos al revelar su nueva lujosa adquisición.

La influencer se compró nada más y nada menos que un departamento en Viña del Mar, específicamente en la costanera de Reñaca.

Por lo mismo, se mostró muy contenta y agradecida tras su logro: «No me gustaba la vida que vivía, de bajos recursos, de vulnerabilidad, pobreza, violencia, etcétera. A veces le contaba a mis padres que yo iba a tenerlo todo cuando fuera grande. Ellos se reían», comenzó.

Además, agregó que: «En el fondo de mi corazón nunca he dejado ese sentimiento de ‘voy a lograrlo todo’. Se han burlado de mí, me han humillado, me han criticado, a pesar de que nunca he hecho daño a nadie. Y muchas personas me han dicho que no voy a lograr nada».

“Tengo mi casa, tengo mi auto, pero algo me faltaba, algo que estaba en mis sueños. Esto que estoy viviendo acá lo soñé. Este es el día más importante de lo que va del año para mí”, continuó a través de sus redes sociales.

Naya Fácil se compró un departamento en Viña del Mar

La creadora de contenido reveló que fue un proceso complejo, ya que los bancos no cedieron a entregarle un crédito hipotecario.

En ese sentido, no dio a conocer el monto específico, pero sí que fue una cifra estratosférica.

Además, confesó que pagó al contado. «Después de 11 meses perdiendo mi tiempo, llevando papeles y recorriendo oficinas, por un miserable crédito hipotecario… ¿Qué hice yo? ¡Junté mi plata y me compré la hu… al contado!», enfatizó.

«Todo cambió el día que me gustó más ganar dinero que sentirme amada», cerró la popular creadora de contenido, quien subió registros posando en su nuevo hogar.

