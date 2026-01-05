Vale Roth confirma que deberá someterse a una operación debido a situación que la acompleja desde hace meses: «Se ve horrible…»

En las últimas horas, una reconocida bailarina y ex rostro de televisión alarmó a sus seguidores al revelar una noticia ligada a su salud.

La mujer en cuestión es Valentina Roth, quien dio a conocer a través de sus redes sociales que deberá ser operada debido a una complicación que viene arrastrando hace algunos meses.

Vale Roth se tendrá que operar

Si bien la ex Calle 7 ya ha estado en pabellón, esta vez no será debido a temas estéticos.

A través de su cuenta de Instagram explicó los detalles de su situación. «Me tengo que hacer una reconstrucción mamaria. No es como que me cambio el implante y chao», detalló.

En ese sentido, reveló que la operación será porque se tiene que retirar uno de sus implantes.

«Me tienen que hacer una cruz, porque me cuelga acá mucha piel, acá en el medio», indicó Roth.

Además, explicó que debido a este problema, ha tenido varios problemas que la acomplejan. «No puedo usar bikini de triangulito, nada con escote. Bueno, no me gusta usar escote, pero en medio, me cuelga mucha piel. Se ve horrible, ¡se mueren!», comentó mediante su Instagram.

En ese contexto, Vale Roth reveló que uno de sus implantes presenta un encapsulamiento en el lado izquierdo, una compilación que deberá corregirse mediante cirugía.

La ex Calle 7 también comentó que aún no tiene definida la fecha de la intervención, aunque todo indica que el procedimiento se realizaría durante el mes de mayo.

