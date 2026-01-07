Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: «Yo se lo dije en su cara…»

Mariana Derderian sorprendió al revelar un delicado episodio de abuso laboral que marcó su vida profesional. La actriz fue invitada al pódcast Más que titulares, conducido por Javiera Quiroga, donde decidió hablar por primera vez con detalle sobre lo ocurrido en 2015, cuando estaba embarazada.

Durante la conversación, Derderian contó que la situación derivó en una denuncia contra una reconocida productora. Según explicó, intentaron presionarla para que renunciara a su fuero maternal, un derecho protegido por la ley.

Mariana Derderian rompe el silencio y revela detalles de abuso laboral

“Trataron de que renunciaras a tu fuero maternal. Y tú defendiste con toda tu fuerza el derecho a trabajar y ser mamá”, le comentó la conductora.

La actriz respondió con firmeza: “Es que si hay algo que me da rabia es la injusticia. O sea, si tenemos un irrenunciable fuero maternal, ¿en qué parte del planeta tú te enfrentas a un señor como Pablo Díaz?”.

En ese contexto, aseguró que encaró al productor. “Yo se lo dije en su cara. Le dije: ‘Yo voy a hablar de ti toda mi vida’. Entonces, si a ti te dicen: ‘Oye, la Mariana…’, porque lo primero te lo estoy diciendo a ti, y a eso súmale una infinidad de cosas peores, porque seguro que se van a quedar cortos», señaló.

La intérprete explicó que el conflicto legal la enfrentó a DDRIO TV, productora vinculada al actor Pablo Díaz y al director Alex Bowen. En ese contexto, recalcó que nunca pidió un trato especial. «Yo no estoy pidiendo un favor, estoy haciendo que se cumpla la ley. ¿En qué minuto tengo que pedir que se cumpla la ley», cuestionó.

Además, recordó un episodio relacionado con TVN, donde también intentó pedir una solución. Según contó, la entonces directora Carmen Gloria López le señaló que el canal era responsable de las empresas que subcontrataba.

“Yo voy y le digo: ‘Oye, tú subcontrataste una empresa que no quiere cumplir la ley’. Y ella me dice: ‘Hazme una wishlist de las 10 cosas que a ti te gustaría que te pasaran’”, recordó.

La respuesta de Derderian fue tajante. “No te voy a hacer una wishlist. Lo único que te voy a pedir es que cumplas la ley y no te estoy pidiendo un favor. Aquí la que está haciendo mal las cosas eres tú, avalando esa situación y siendo la primera mujer presidenta en TVN. ¿No te da vergüenza?”, concluyó.

