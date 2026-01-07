Influencer muere en plena transmisión en vivo por realizar reto a cambio de dinero: «Le dije que 2 gramos era sobredosis…»

Lo que comenzó como una transmisión festiva terminó en tragedia. Recientemente, se confirmó la muerte de un popular streamer español.

El hombre en cuestión, de nombre Sergio Jiménez Ramos, era conocido como Sancho o Sssanchopanza, a los 37 años.

Según consignaron medios locales, Jiménez realizaba un live de fin de año en el que aceptaba desafíos propuestos por los espectadores a cambio de las típicas donaciones económicas.

Durante la transmisión, uno de los usuarios le pidió consumir drogas frente a la cámara, reto que el creador aceptó.

Caso inédito en España: Muere streamer tras consumir drogas en plena transmisión

De acuerdo con el influencer Simón Pérez, quien fue cercano al streamer y también se hizo conocido por este tipo de transmisiones, Jiménez habría ingerido una cantidad extrema de sustancias en pocas horas.

«Me dijeron que se había tomado 6 gramos en 3 horas. Y una raya de 2 gramos”, señaló Pérez en una de sus transmisiones en vivo.

Sin embargo, eso no es todo. Además del consumo de cocaína, el streamer habría bebido una gran cantidad de whisky, lo que habría agravado su estado de salud. El hecho se convirtió en el primer caso conocido en España de una muerte ocurrida durante una transmisión en directo, según consignó Radio ADN.

Según Pérez, ya le había advertido sobre los riesgos. «Yo ya le dije veces que 2 gramos era sobredosis, que estaba estudiado”, afirmó. Luego agregó: “Tengo la conciencia tranquila, me podía haber pasado a mí, le ha pasado a él”.

Tras el fallecimiento, los Mossos d’Esquadra abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. La policía autonómica de Cataluña solicitó la realización de una autopsia para determinar con precisión la causa de muerte del streamer.

