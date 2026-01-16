Luto en la música chilena: Muere conocido cantante que brilló en Sábado Gigante y en el Festival de Viña

La música chilena está de luto. Este viernes 16 de enero se confirmó el fallecimiento de Osvaldo Díaz, cantante nacional ligado a la Nueva Ola y al Canto Nuevo, a los 76 años.

La información fue difundida durante las últimas horas por personas cercanas al artista a través de redes sociales.

La noticia generó múltiples reacciones y mensajes de despedida. Uno de los más comentados fue el del médico y panelista de televisión Sebastián Ugarte, quien utilizó sus redes sociales para expresar su pesar por la partida del músico.

«Hoy ha partido un gran cantante chileno, Osvaldo Díaz, una de las voces más hermosas de la canción chilena. Nuestra condolencias a la familia», escribió.

La gran trayectoria de Osvaldo Díaz

Osvaldo Díaz desarrolló una activa carrera musical desde fines de los años 60 y alcanzó gran popularidad durante la década de los 70. Fue parte del movimiento de la Nueva Ola y dejó un gran legado. Destacan canciones como «Ternura» (1986) y «Los carasucias» (1976). Años más tarde sumó títulos como «Por favor no te vayas» y «No digas que no me amas» (1993).

El cantante también representó a Chile en escenarios internacionales, participando en certámenes como el Festival de la OTI y el Festival de Viña del Mar. En televisión, fue recordada por presentaciones en el programa Sábado Gigante.

Cercanos al artista también dedicaron emotivos mensajes tras su fallecimiento. Uno de ellos recordó su voz y su lucha contra la enfermedad. «Querido amigo Osvaldo Díaz, te llevas contigo esa voz maravillosa que te robó ese cruel cáncer a la laringe», publicaron en redes sociales.

