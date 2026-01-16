¡Remezón en Mega! Histórico rostro deja el canal tras 20 años de trabajo

Una repentina salida remece a Mega. En las últimas horas, se hizo publica la renuncia de una destacada periodista del canal.

Se trata de Catalina Edwards, quien decidió ponerle fin a su vínculo con Megamedia. Este paso marca el cierre de una trayectoria de 20 años ligada al holding, con un paso destacado por pantalla y un último periodo como conductora en Radio Infinita.

Catalina Edwards renuncia a Mega: Canal emitió un comunicado

Desde la empresa confirmaron que la salida se concretó por decisión propia de la comunicadora. «Informamos que a partir de hoy viernes 16 de enero de 2026, la periodista Catalina Edwards, por decisión voluntaria y por motivos personales, dejará de pertenecer a Megamedia, haciéndose efectiva su renuncia desde esta fecha», señalaron a través de un comunicado.

En el mismo texto, el holding repasó su recorrido profesional. «Durante sus 20 20 años junto a nosotros, Catalina tuvo una participación relevante en diferentes proyectos de nuestro Departamento de Prensa, del Matinal Mucho Gusto y Radio Infinita», añadieron.

El mensaje oficial concluyó con palabras de agradecimiento y buenos deseos. «Le agradecemos por su compromiso, cercanía y entrega, deseándole también todo el éxito en sus próximos desafíos personales y laborales», continuaron.

Aunque Edwards no ha entregado declaraciones públicas sobre su salida, sí dejó ver el cierre de este ciclo en redes sociales. En una historia de Instagram, apareció abrazada junto a sus compañeras del edificio ubicado en avenida Vicuña Mackenna 1370. Imagen que reflejó un claro tono de despedida.

Es importante destacar que, pese a su menor presencia reciente en pantalla, Edwards cumplió un rol clave como integrante del jurado del Festival de Viña 2025. En ese contexto, compartió su entusiasmo en redes sociales.

«Después de años viéndolo y disfrutándolo por televisión en familia, esta vez seré parte de él de una manera distinta y muy especial, como jurado», escribió en aquella ocasión.

