Latife Soto respalda a Daniela Aránguiz sobre don heredado: «ella ve las cosas a futuro…»

Las declaraciones de Daniela Aránguiz sobre un supuesto «don» no ha pasado desapercibida y ahora tienen el respaldo de una fuente experta.

La mentalista Latife Soto confirmó que la panelista de Sígueme sí posee un don especial, el cual tendría un origen familiar.

Todo comenzó cuando Aránguiz sorprendió en el programa Only Friends, donde se refirió a sus habilidades.

«Siento que sí nací con un don especial. Y esto viene de familia, entonces lo veo como… no sé», comentó en aquella ocasión.

Siguiendo por esa línea, en el mismo espacio de entretención profundizó en el tema y explicó que todo guarda relación con una historia familiar.

«Leo las cartas, mi abuelo era masón. Viene de familia, pero siempre lo he tomado como un juego, y eso no significa que no crea en Dios», detalló en Mega.

Latife Soto respalda a Daniela Aránguiz tras declaraciones de supuesto «don»

Este martes, el programa Zona de Estrellas se contactó con Latife Soto, quien no dudó en validar lo dicho por Aránguiz. Según la tarotista, el don existe y tiene una raíz clara.

«Efectivamente, ella tiene un don y eso viene de parte de su abuelita. Su abuelita era una persona que tenía un don y que atendía personas y que ayudaba a personas», afirmó.

La guía espiritual fue enfática en descartar cualquier interpretación negativa sobre estas habilidades.

«Y efectivamente, ella ve las cosas a futuro, tiene capacidades y todo eso. Siempre como que la andan acusando de brujerías, pero en sí, ella tiene un don de de ver eso, de ver el futuro», sostuvo.

Finalmente, explicó que, aunque Daniella no desarrolló este don de forma profesional, sí lo posee.

«Los dones no se pueden rechazar, pero no se dedicó como su abuelita a atender personas y a ayudar personas, pero ella sí lo tiene», concluyó Latife Soto.

