Apuntan contra famoso actor chileno por infiel y mentiroso: «Es muy mujeriego, sufrí mucho…»

En la reciente edición de «El Internado», la reconocida actriz Berta Lasala entregó detalles de su quiebre con el actor y humorista Daniel Alcaíno, recordado por su icónico personaje Yerko Puchento.

Fue mientras conversaba con sus compañeros cuando se sinceró: «Todos tenemos nuestras historias terribles, mi marido dejó una mina por mí (Paula Zúñiga) y eso fue terrible, yo también me sentí mal, salí en la prensa, todo el mundo supo».

Berta Lasala entregó revelador detalle sobre quiebre con Daniel Alcaíno

«También yo me banqué ese karma, yo también lo tengo, yo lo viví, yo lo sufrí. Por eso digo, no hay que quitarle el mino a alguien», comenzó diciendo la intérprete en el encierro.

En ese contexto, Berta Lasala señaló que: «Es muy bueno, pero es muy mujeriego. Sí, sufrí mucho (por infidelidad). Perdoné mucho. Yo me autoflagelé, me puse gorda, fea, terminé como una vaca. El tipo cada vez más famoso y yo cada vez más hundida».

«Y de repente dije: ‘Ya chao… no puedo más’. Me separé. Él no se quería separar, además. El chileno, no sé si ustedes cachan. miente hasta la muerte. ‘No, yo nunca te cagué’ (…) mentira, son infieles y mentirosos», continuó la ex Top Chef Vip.

Cabe destacar que Berta Lasala y Daniel Alcaíno tuvieron una relación de 21 años y tienen un hijo. Asimsimo, confirmaron la ruptura al ojo público en enero de 2023.

También puedes leer en Radio Corazón: El mensaje que Cangri envió desde el más allá y emocionó a Dash en Mundos Opuestos: «Estás haciendo lo que yo no pude»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google