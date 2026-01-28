Pollo Castillo llevó un Indio Pícaro a El precio de la historia y esto fue lo que un experto le ofreció a cambio

El reconocido influencer «Pollo Castillo» aprovechó su viaje a Estados Unidos para cumplir un curioso objetivo: visitar la icónica tienda del programa El precio de la Historia, ubicada en Las Vegas.

El influencer llegó hasta Pawn Stars acompañado del creador de contenido Simón Espinoza, rostro del programa «En volá». Aunque no se encontraron con Rick Harrison ni con las figuras más conocidas del show, sí lograron interactuar con trabajadores del local y vivir un momento rápidamente llamó la atención en redes.

Benjamín Castillo se acercó al mesón con una particular intención. Sacó desde una caja un Indio Pícaro y le explicó al vendedor: «Este es un símbolo de mi país y quisiera empeñarlo. Es un Indio Pícaro de Chile», comenzó diciendo.

Luego, trató de agregarle un valor histórico al tradicional objeto. “Este es uno de los primeros indios pícaros, del 1960. La leyenda dice que si lo levantas buenas cosas pasarán, como un cumpleaños, matrimonio o ganar algo de dinero”, relató.

La contudente respuesta de vendedor por venta de Indio Pícaro

Siguiendo por esa línea, agregó que «ha estado en mi familia por generaciones», buscando convencer al vendedor de la tienda.

No obstante, recibió una respuesta sin rodeos. “No tratamos con supersticiones aquí, así que no lo sé hermano”, le contestó el trabajador.

Acto seguido, el trabajador tomó el objeto y lanzó otra duda: «Se ve fresco, esto no tiene más de un par de años», indicó.

Todo cambió cuando levantó el Indio Pícaro, descubrió la sorpresa y no pudo contener la risa. A pesar de que el pollo Castillo pedía US$1.000, la oferta final fue simbólica: 1 centavo.

«Esto es lo máximo que puedo darte«, cerró el vendedor.

Revisa el registro a continuación:

