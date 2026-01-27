Querida figura de TVN impacta al revelar que está embarazada: «Sigue creciendo la familia»

Durante la jornada de este martes, una querida figura de TVN reveló que se encuentra embarazada.

Se trata de Yael Ssewkis, experta en tiempo del canal que día a día entrega su informe clímatico para las distintas zonas del país.

Cabe destacar que la meteoróloga tuvo a su primer hijo en el año 2020. Incluso, lo presentó a través de la señal durante la pandemia de Covid-19.

Luego, cuando su retoño tenía un año, dio a conocer que se encontraba embarazada nuevamente. Esta vez, de una niñita.

«Estamos tan felices con tu llegada, que ya vamos por el segundo bebé. Te esperamos con ansias princesita», indicó en aquella ocasión adjuntando la ecografía.

Ahora, la mujer del tiempo informó su tercer embarazo.

Luego de cuatro años desde su segundo bebé, la meteoróloga de TVN utilizó sus redes sociales para para comunicar la noticia.

La experta en tiempo posteó una serie de fotografía en Instagram. Mostrando su vientre, en el hospital junto a sus hijos y una ecografía.

«Sigue creciendo la familia», escribió en el carrusel de fotos.

Asimismo, reveló el sexo de bebé que se encuentra esperando. «Te esperamos con ansias, pequeñiña. Ya te amamos», indicó.

Como era de esperar, tras el anuncio, seguidores y colegas expresaron su felicidad y le dejaron varios comentarios.

«Felicitaciones», le escribió Michelle Adam, meteorológa de Canal 13.

«Muchísimas felicidades y bendiciones»; «Que linda noticia, Yael»; «Mejor noticia del mundo mundial, felicidades amigos»; «Qué alegría. Muchas felicidades»; «Bendiciones preciosa», fueron solo algunos de los cientos de comentario que recibió Yael Szewkis en su publicación.

