Latife Soto impacta al revelar que podría venir una nueva ola de migrantes: «Comenzarán a venir a Perú, Argentina, Chile…»

Luego de la caída de Nicolás Maduro y una predicción acertada, Latife Soto ha estado bastante activa en diversos programas de televisión entregando más vaticinios sobre el caso.

La guía espiritual acaparó todas las portadas tras reflotar una predicción en la que advierte que capturarían a Maduro.

Además, recientemente vaticinó que pasaría algo aparecido en otros países de Latinoamérica.

“Entre junio o julio, a mediados de año, Trump va por Petro. Lula ya empezó a limpiar la favela, es inteligente, no quiere que Donald Trump lo empiece a presionar (…) En Colombia va a tener el mismo triunfo que con Maduro”, fueron sus palabras en CHV.

Siguen las predicciones de Latite Soto

Recientemente, la tarotista estuvo presente en La Hora de Jugar, programa de Mega que actualmente conduce Juan Andrés Salfate y Tita Ureta.

En ese contexto, le hicieron una específica consulta a la vidente: «¿Puede que haya otra ola de migración, por ejemplo, de venezolanos hacia Chile, mientras son perseguidos y no pueden expresar su sentir? Porque nadie se ha manifestado”.

Tras lanzar las cartas, Soto respondió que «Donald Trump actúa con una agenda. Lo que trae ahora es una crisis económica. Quiere hacer un cambio y quiere ir a la digitalización del dinero”.

Además, agregó que «hará un movimiento que cambiará lo monetario este año. Un sistema cuántico financiero será instalado de acá a dos años. Él este año empieza a mover la economía».

“Vamos a tener inmigrantes, pero de Estados Unidos, porque su país estará un poco caro y comenzarán a venir a Perú, Argentina, Chile”, concluyó la tarotista, impactando a los presentes.

