Este es el clásico programa dosmilero que Chilevisión podría traer de regreso a la pantalla y que ilusiona a los chilenos

Durante 2025, Chilevisión decidió mirar al pasado para fortalecer su programación. El canal sorprendió a los televidentes al reactivar formatos que marcaron una época y que aún tienen una sólida base de seguidores.

Por ejemplo, volvieron a pantalla programas icónicos como «Fiebre de baile» y «Cuánto Vale el Show», mientras que «Detrás del Muro» inició una nueva etapa tras su arribo a Mega. Pero la estrategia no se detendría ahí.

En los últimos días, comenzaron a circular versiones sobre un posible retorno de «El Club de la Comedia», uno de los programas humorísticos más recordados del canal. Y ahora, un nuevo nombre se suma a la lista de eventuales regresos.

Este es el programa que CHV podría traer de regreso

Según informó The Clinic, desde CHV estarían trabajando en la vuelta de «Teatro en CHV», espacio que se emitió entre 2003 y 2014. La idea sería mantener su sello original, con funciones en vivo, pero introducir cambios en los guiones y renovar el elenco.

Vale destacar que el programa originalmente acumuló más de 300 capítulos durante 11 años al aire y contó con la participación de actores como Ana María Gazmuri, Rolando Valenzuela y nuestro querido Pato Torres, entre otros.

Asimismo, según La Cuarta, el regreso de «El Club de la Comedia» estaría cada vez más cerca. Incluso, ya existirían convocatorias para un casting abierto.

La nueva versión incluiría a Kurt Carrera y María José Quiroz, quienes decidieron continuar en CHV pese al traspaso de «Detrás del Muro» a Mega. En cambio, Cristián Riquelme (conocido por su personaje Ruperto) no sería parte del proyecto.

Además, han surgido rumores sobre una posible incorporación de Don Carter e Iván Arenas. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial desde el canal.

