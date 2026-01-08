Querido panelista confirmó que fue desvinculado de TVN: «Nunca me habían echado de una pega…»

Una nueva modificación sacudió al matinal de TVN. La periodista Cecilia Gutiérrez reveló que un conocido rostro del área de espectáculos dejó el canal estatal, información que luego fue ratificada por el propio afectado.

Se trata de Jon Reyes, periodista que encabeza el bloque de farándula en «El Mediodía». La comunicadora dio a conocer la noticia a través de redes sociales, donde entregó detalles del proceso.

«Hubo movimientos en TVN, en el matinal, específicamente. Fue desvinculado Jon Reyes (…) Nadie sabía. Ni siquiera Fuenzalida sabía que él iba a ser desvinculado», afirmó Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

Minutos más tarde, el propio periodista confirmó la información. Jon Reyes reposteó la historia y reaccionó: «Heavy como corren las noticias. Todo lo que dice es verdad (…) Estoy tranquilo».

Jon Reyes rompe el silencio tras su salida de TVN

Luego, el comunicador posteó un video donde profundiza su salida de la señal estatal.

«Estoy tranquilo, estoy muy contento por todo lo que di estos 3 años en el canal, por lo que se me permitió crecer profesionalmente», señaló.

«Yo nunca busqué ser panelista de un programa, siempre he hecho esta pega, en casi dos décadas, estando detrás de cámara; he hecho de todo: trabajé en revista, en radio y, por supuesto, televisión, también siendo productor ejecutivo, editor», continuó.

Además, aprovechó de dedicarle palabras a sus compañeros de programa, destacando el apoyo y aprendizaje.

Sobre su salida, explicó que fue en buenos términos. » «Fue una conversación muy amena, muy breve», indicó, agregando que, aunque la decisión se venía anticipando, fue una experiencia nueva para él. «Nunca me habían echado de una pega, tengo que ser muy sincero. En estos años siempre he sido yo el que renuncié».

Finalmente, adelantó que se tomará vacaciones, algo que no hacía hace tiempo, y que ya evalúa nuevos proyectos profesionales para un futuro cercano.

